СЕГОДНЯ 06:17 2019-04-27T06:51:51+03:00

Пожарные будут дежурить в Пасхальную ночь в храмах Иркутской области. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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Уже завтра, 28 апреля, православные христиане отмечают один из главных праздников - Светлое Христово Воскресение - Пасху. Пока прихожане Иркутской области готовятся к богослужениям, пожарные прошли с рейдами по храмам Приангарья. Инспекторы проверили инструктажи и тренировки по эвакуации в случае ЧП.

- Осмотрены прилегающие к храмам территории и проверены запасы воды, - сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области. – А также наличие и состояние средств противопожарной защиты.

Всего на территории Приангарья расположенно 111 храмов, в которых пройдут пасхальные торжества. В них будут дежурить посты пожарной охраны.

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ИСТОЧНИК KP.RU