СЕГОДНЯ 13:33 2019-05-06T13:33:09+03:00

Почти полмиллиона рублей вернул банку иркутянин, чтобы не испортить свою репутацию на работе. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мужчина не смог вовремя рассчитаться по кредиту

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Житель Иркутска задолжал перед банком 486 тысяч рублей, взятые по потребительскому кредиту. Когда пришло время возвращать займ, мужчина так и не перевел деньги. После чего банку не оставалось ничего другого, как подать иск в суд.

- Приставы вынесли постановление об удержании 50 % зарплаты должника, - сообщили в УФССП России по Иркутской области.

Чтобы не прослыть заядлым должником среди коллег и перед руководством, иркутянин вернул деньги банку.

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ИСТОЧНИК KP.RU