Почти полмиллиона рублей вернул банку иркутянин, чтобы не испортить свою репутацию на работе
Житель Иркутска задолжал перед банком 486 тысяч рублей, взятые по потребительскому кредиту. Когда пришло время возвращать займ, мужчина так и не перевел деньги. После чего банку не оставалось ничего другого, как подать иск в суд.
- Приставы вынесли постановление об удержании 50 % зарплаты должника, - сообщили в УФССП России по Иркутской области.
Чтобы не прослыть заядлым должником среди коллег и перед руководством, иркутянин вернул деньги банку.
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ИСТОЧНИК KP.RU