2019-05-06T13:43:51+03:00
Происшествия

Вышла из дома и не вернулась: в Иркутске пропала пенсионерка

62-летняя Галина Шелопугина исчезла 3 мая
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Вышла из дома и не вернулась: в Иркутске пропала пенсионерка.Вышла из дома и не вернулась: в Иркутске пропала пенсионерка.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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В Иркутске полицейские и волонтеры продолжают поиски без вести пропавшей Галины Шелопугиной. Ее родные рассказали полицейским, что пенсионерка ушла из дома в микрорайоне Первомайский утром 3 мая и с тех пор о ней ничего неизвестно.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщили приметы пропавшей иркутянки: на вид 65-70 лет, рост 160-165 см, среднее телосложение, короткие темные волосы, серые глаза. Галина была одета в белу куртку, черные брюки и кроссовки «Найк».

Кроме этого, есть особая примета: родинка на правой щеке.

Всех, кто видел Галину Шелопугину или знает о ее местонахождении, просят обращаться в ближайшее отделение полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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