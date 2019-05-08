СЕГОДНЯ 07:27 2019-05-08T07:27:03+03:00

Из-за затора на реке Нижняя Тунгуска возле села Подволошино поднялся уровень воды. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

После взрывных работ угрозы подтопления нет

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Пока в южных и центральных районах Иркутской области тушат лесные пожары, на севере Приангарья поднялся уровень на реке Нижняя Тунгуска. Это произошло после того, как вскрылся лед на реке Непа – одном из притоков Нижней Тунгуски.

- Из-за затора и угрозы подтопления сел, были произведены два взрыва, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – После чего отмечается снижение уровня воды.

Спасатели уже оповестили местных жителей и подготовили места для возможной эвакуации населения и домашнего хозяйства.

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ИСТОЧНИК KP.RU