Реконструкцию танкового сражения под Иркутском перенесут из-за плохой погоды

СЕГОДНЯ 11:47 2019-05-08T11:47:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Погода внесла свои поправки в праздничную реконструкцию исторического сражения под Прохоровкой, которая должная была пройти 11 мая под Иркутском. Напомним, что крупномасштабное мероприятие должно было пройти на музее – свалке ТБО на Александровском тракте в 12 часов дня. Однако из-за холодного фронта, который принес в Приангарье ветер и осадки, было принято решение переносе праздника.

- Мероприятие, в котором будет задействовано более 200 человек, три советские и немецкие танки, пушки и пулеметы, состоится 12 мая в 12.00, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

Других изменений не планируется. Так что гостей праздника, будет ждать полевая кухня и другие развлечения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Иркутском пройдет реконструкция танкового сражения. В основе сюжета – события под Прохоровкой 12 июля 1943 года. (подробности).

День Победы 9 мая 2019 года в Иркутске: парад, Бессмертный полк, салют. День Победы 9 мая 2019 года в Иркутске, программа мероприятий в центре города и округах. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU