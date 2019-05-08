2019-05-08T11:47:53+03:00
Общество

Реконструкцию танкового сражения под Иркутском перенесут из-за плохой погоды

Вместо 11 мая мероприятие пройдет 12 числа
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Реконструкцию танкового сражения под Иркутском перенесут из-за плохой погоды.Реконструкцию танкового сражения под Иркутском перенесут из-за плохой погоды.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Погода внесла свои поправки в праздничную реконструкцию исторического сражения под Прохоровкой, которая должная была пройти 11 мая под Иркутском. Напомним, что крупномасштабное мероприятие должно было пройти на музее – свалке ТБО на Александровском тракте в 12 часов дня. Однако из-за холодного фронта, который принес в Приангарье ветер и осадки, было принято решение переносе праздника.

- Мероприятие, в котором будет задействовано более 200 человек, три советские и немецкие танки, пушки и пулеметы, состоится 12 мая в 12.00, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

Других изменений не планируется. Так что гостей праздника, будет ждать полевая кухня и другие развлечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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