Реконструкцию танкового сражения под Иркутском перенесут из-за плохой погоды
Погода внесла свои поправки в праздничную реконструкцию исторического сражения под Прохоровкой, которая должная была пройти 11 мая под Иркутском. Напомним, что крупномасштабное мероприятие должно было пройти на музее – свалке ТБО на Александровском тракте в 12 часов дня. Однако из-за холодного фронта, который принес в Приангарье ветер и осадки, было принято решение переносе праздника.
- Мероприятие, в котором будет задействовано более 200 человек, три советские и немецкие танки, пушки и пулеметы, состоится 12 мая в 12.00, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.
Других изменений не планируется. Так что гостей праздника, будет ждать полевая кухня и другие развлечения.
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ИСТОЧНИК KP.RU