2019-05-08T12:13:16+03:00
Общество

Бар-ресторан «Бродвей» и кафе «Рафинад» временно закрыли в Иркутске

Причина - нарушения требований пожарной безопасности
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Бар-ресторан «Бродвей» и кафе «Рафинад» временно закрыли в ИркутскеБар-ресторан «Бродвей» и кафе «Рафинад» временно закрыли в ИркутскеФото: Светлана ВОЛКОВА
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В Иркутске временно закрыли бар-ресторан «Бродвей» и кафе «Рафинад», которые находятся на улице Седова. Иск о запрете деятельности заведений в Октябрьский районный суд Иркутска направила прокуратура. Причина – нарушения требований пожарной безопасности. Устранить их владельцам необходимо до 4 июня. Именно до этого дня двери бара-ресторана и кафе будут закрыты для своих посетителей.

- На решение суда может быть подана частная жалоба в Иркутский областной суд, в течение 15 дней со дня вынесения, - сообщили в пресс-службе Иркутского областного суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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