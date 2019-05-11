Прогноз погоды в Иркутске: 11 мая переменная облачность

СЕГОДНЯ 06:02 2019-05-11T06:02:46+03:00

По области – дождь и мокрый снег

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В Иркутске 11 мая переменная облачность, временами небольшой мокрый снег, ветер северо-западный 7-12 м/с. Столбики термометров в столице Приангарья покажут +10,+12 градусов.

- По области – переменная облачность, временами небольшой дождь и мокрый снег, - сообщили в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». – Ветер западный, северо-западный, с переходом на юго-западный 5-10 м/с.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Приангарье будет +8,+13 градусов, при облачной погода +2,+7.

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ИСТОЧНИК KP.RU