2019-05-14T04:52:48+03:00
Общество

Лесные пожары в Иркутской области: за сутки потушили два новых очага возгорания

Также ликвидированы три ранее обнаруженных
Мария КНЯЗЕВА
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Лесные пожары в Иркутской области: за сутки потушили два новых очага возгоранияЛесные пожары в Иркутской области: за сутки потушили два новых очага возгоранияФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Лес продолжает гореть. Причем к ранее обнаруженным очагам возгорания добавляются и новые. Таких за минувшие сутки было было два: один - в Усольском районе, один — в Заларинском. Специалисты сработали слаженно и вчера же, 13 мая, возгорания на площади 23 га были потушены.

- Также пожарные справились с тремя ранее обнаруженными пожарами на площади 2480 га, - сообщает пресс-служба губернатора и Правительства Иркутской области. - Два из них были в Иркутском районе, один — в Осинском.

На данный момент, утро 14 мая, 1500 га леса горит в Иркутском районе. В локализованном состоянии остаются два пожара в Боханском и Ангарском районах. Их суммарная площадь - 6550 га. Также «взят в кольцо» огонь на территории ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Однако, ограничение на посещение нацпарка снято.

Ежедневно за ситуацией на территории Приангарья следят при помощи авиапатрулирования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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