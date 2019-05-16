Пять новых лесных пожаров потушили в Иркутской области 15 мая

16 Май 05:38 2019-05-16T05:40:28+03:00

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В Иркутской области пожарным расслабляться некогда. Казалось бы, остался один пожар на площади 1500 га, который к вечеру 15 мая удалось «взять в кольцо». Но, каждый день появляются новые очаги возгорания.

- Было обнаружены и потушены пять новых пожаров, - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. - Горели 26, 5 га леса, 7 га непокрытых лесом и еще 20 — нелесных гектаров.

Два пожара были в Братском районе, и по одному в Усть-Удинском, Заларинском, Черемховском. Кстати, в связи с тем, что огонь перестал угрожать поселкам и деревням в Приангарье, вчера в Иркутском районе был снят режим ЧС. Его, напомним, ввели после того, как пламя вплотную подобралось к нескольким населенным пунктам.

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За распространение паники ответят: накануне в соцсетях появились слухи о сгоревших в Иркутской области селах. Жителей Приангарья призвали в случае сомнений звонить пожарным.

ИСТОЧНИК KP.RU