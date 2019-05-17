2019-05-17T09:38:23+03:00
Происшествия

ДТП в Иркутске: легковушка и трамвай столкнулись на перекрестке улиц Ленина и Тимирязева

Скорость движения в районе аварии около 5 км/ч
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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ДТП в Иркутске: легковушка и трамвай столкнулись на перекрестке улиц Ленина и Тимирязева.ДТП в Иркутске: легковушка и трамвай столкнулись на перекрестке улиц Ленина и Тимирязева.Фото: Яна ЛИСИНА
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Внимание, водители! В центре Иркутска образовалась пробка на пересечении улиц Ленина и Тимирязева. Причиной затора стало ДТП. Столкнулись легковушка и трамвай.

По словам очевидцев, в районе аварии затруднено движение не только электротранспорта. Скорость движения там не превышает 5 км/ч.

Обстоятельства столкновения предстоит выяснить инспекторам ГИБДД. Информация уточняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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