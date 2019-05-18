СЕГОДНЯ 08:39 2019-05-18T08:39:19+03:00

ДТП на Байкальском тракте: «Хонда» и микроавтобус с пассажирами столкнулись в районе Бурдаковки. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

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Серьезная авария произошла утром, 18 мая на Байкальском тракте, под Иркутском. В районе деревни Бурдаковка, в 10.45 микроавтобус «IVEKO», который вез пассажиров в Листвянку, врезался в «Хонду ЦРВ», водитель которой поворачивал с трассы налево. От удара оба автомобиля отбросило в кювет.

- Пострадала пассажирка «Хонды», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – С ушибами ее доставили в больницу. Пассажиры микроавтобуса не пострадали. Добраться до Байкала им помогли попутные машины.

По предварительной информации, оба водителя были трезвыми. Сейчас во всех обстоятельствах этого ДТП разбираются полицейские.

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ИСТОЧНИК KP.RU