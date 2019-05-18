2019-05-18T11:52:54+03:00
Авто

Смертельное ДТП под Ангарском: «Хонда ЦРВ» лоб в лоб столкнулась с УАЗиком

Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Смертельное ДТП под Ангарском: «Хонда ЦРВ» лоб в лоб столкнулась с УАЗиком. Фото: группа "ГИБДД Ангарск" в инстаграмеСмертельное ДТП под Ангарском: «Хонда ЦРВ» лоб в лоб столкнулась с УАЗиком. Фото: группа "ГИБДД Ангарск" в инстаграме
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Крупная авария произошла вечером, 17 мая под Ангарском. В 18.30, на 17-м километре трассы Ангарск-Тальяны лоб в лоб столкнулись «Хонда ЦРВ» и УАЗ. Удар был такой силы, что японская машина превратилась в груду искореженного металла.

- 56-летняя женщина, которая находилась за рулем «Хонды» от полученных травм скончалась еще до приезда врачей, - сообщили в официальной группе ГИБДД Ангарска в соцсетях. – Пассажир японского автомобиля и водитель УАЗика получили травмы.

Что стало причиной этой аварии и кто из водителей, выехал на встречную полосу, устанавливают полицейские.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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