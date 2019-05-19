Детская деревянная горка сгорела в одном из дворов Братска
В пожарную службу Братска поступил звонок, очевидцы рассказали, что во дворе дома № 36 по улице Крупская горит деревянная горка.Спустя четыре минуты, прибывшие пожарные расчеты увидели, что полыхает постройка размером 2х3 метра.
- Погибших и пострадавших нет, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Огонь повредил горку на площади в 6 квадратных метров.
По предварительной версии, ЧП случилось из-за неосторожного обращения с огнем. Сумму ущерба устанавливается.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лесной пожар возле садоводства «Энергия» остановили под Иркутском. На борьбу с огнем возле СНТ «Энергия» вышли пожарные и лесники. (подробности).
МЧС: в детских лагерях Иркутской области нашли 298 нарушений. Чаще всего это захламленные пути эвакуации и неисправные электросети. (подробности).
Ангарские полицейские спасли четверых жильцов из горящего дома. Прапорщик Андрей Чиканов и старший сержант Александр Антонов также эвакуировали жителей соседних домов. (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU