СЕГОДНЯ 14:36 2019-05-19T14:36:54+03:00

Детская деревянная горка сгорела в одном из дворов Братска. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Погибших и пострадавших нет

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В пожарную службу Братска поступил звонок, очевидцы рассказали, что во дворе дома № 36 по улице Крупская горит деревянная горка.Спустя четыре минуты, прибывшие пожарные расчеты увидели, что полыхает постройка размером 2х3 метра.

- Погибших и пострадавших нет, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Огонь повредил горку на площади в 6 квадратных метров.

По предварительной версии, ЧП случилось из-за неосторожного обращения с огнем. Сумму ущерба устанавливается.

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ИСТОЧНИК KP.RU