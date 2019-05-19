2019-05-19T14:36:54+03:00
Происшествия

Детская деревянная горка сгорела в одном из дворов Братска

Погибших и пострадавших нет
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Детская деревянная горка сгорела в одном из дворов Братска.Детская деревянная горка сгорела в одном из дворов Братска.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В пожарную службу Братска поступил звонок, очевидцы рассказали, что во дворе дома № 36 по улице Крупская горит деревянная горка.Спустя четыре минуты, прибывшие пожарные расчеты увидели, что полыхает постройка размером 2х3 метра.

- Погибших и пострадавших нет, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Огонь повредил горку на площади в 6 квадратных метров.

По предварительной версии, ЧП случилось из-за неосторожного обращения с огнем. Сумму ущерба устанавливается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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