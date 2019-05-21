Выставка картин 50 современных художников откроется в Иркутске

СЕГОДНЯ 03:34 2019-05-21T03:34:28+03:00

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В среду, 22 мая, в главном здании Иркутского художественного музея откроется межрегиональная выставка «Сибирь — Дальний Восток». Здесь иркутяне смогут увидеть работы более 50 современных авторов из 10 регионов России.

- В экспозиции — живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, - рассказали сотрудники музея. - Отобраны лучшие произведения ведущих мастеров нашей страны за последние несколько лет. Вход на открытие 22 мая в 16.00 — свободный.

На вернисаже можно будет увидеть творчество народных художников России Михаила Омбыш-Кузнецова и Валериана Сергина, народного художника Бурятии Чингиза Шонхорова, заслуженных художников РФ Ивана Желиостова, Александра Клюева, Константина Войнова и других мастеров. Выставка будет работать до 23 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU