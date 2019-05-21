СЕГОДНЯ 04:47 2019-05-21T04:47:35+03:00

Непотушенный костер стал причиной пожара в Большом Голоустном, из-за которого пришлось эвакуировать людей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Лесной пожар вблизи поселка Большое Голоустного разгорелся 7 мая. Напомним, дул сильный ветер, а пламя вплотную подобралось к населенному пункту. Пришлось в экстренном порядке эвакуировать женщин, детей и стариков. Пожар удалось ликвидировать только 12 мая. Общая его площадь была 4200 га.

К сожалению, причиной такого буйства стихии стал человеческий фактор. А именно, непотушенный костер. Специалисты установили, что пожар начался в районе 101 км Голоустненского тракта по правую сторону от дороги.

- При обследовании береговой линии реки Голоустная было обнаружено кострище, обложенное камнями, - рассказал пресс-службе МЧС России заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Виктор Пашков. - Рядом были найдены обгоревшие консервные банки.

Сильный ветер, его порывы тогда достигали 18 м/с, и наличие сухой травы — условия, способствовавшие быстрому распространению пламени. Скорее всего, в произошедшем виноваты рыбаки, так как следов лесозаготовки в районе обнаружения пожара нет, но есть показания свидетеля, что в этом районе часто рыбачат.

В МЧС отмечают, что с начала пожароопасного периода в Приангарье произошло 300 лесных пожаров. Горел лес на площади 81 тысяча 419 га. По всем этим случаям проводятся проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU