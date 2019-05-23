2019-05-23T07:02:13+03:00
Общество

Улица Просвещения в Иркутске-2 временно станет двусторонней

Это связано с ремонтом тепловых сетей на прилегающих улицах
Анна ПОПОВА
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Улица Просвещения в Иркутске-2 временно станет двусторонней.Улица Просвещения в Иркутске-2 временно станет двусторонней.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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С 23 мая движение автомобилей на улице Просвещения в Иркутске-2 временно станет двусторонним. Новые правила проезда связаны с тем, что на участке улицы Авиастроителей начнется ремонт тепловых сетей.

Движение ограничат от перекрестка с ул Жукова до, собственно, улицы Просвещения.

- Двустороннее движение на улице Просвещения будет установлено до 1-го июля, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

Мы призываем автомобилистов, которые часто бывают в этом районе, планировать свой маршрут заранее и не забывать о временном изменении правил движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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