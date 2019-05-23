Улица Просвещения в Иркутске-2 временно станет двусторонней
С 23 мая движение автомобилей на улице Просвещения в Иркутске-2 временно станет двусторонним. Новые правила проезда связаны с тем, что на участке улицы Авиастроителей начнется ремонт тепловых сетей.
Движение ограничат от перекрестка с ул Жукова до, собственно, улицы Просвещения.
- Двустороннее движение на улице Просвещения будет установлено до 1-го июля, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.
Мы призываем автомобилистов, которые часто бывают в этом районе, планировать свой маршрут заранее и не забывать о временном изменении правил движения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На фестивале детского творчества иркутяне смогут полакомиться 10-метровым пирогом
23-го мая в парке “Комсомольский” в Иркутске-2 пройдет фестиваль детского творчества “Мы вместе”. В его рамках состоятся концерты, выставки, мастер-классы, выступления юных спортсменов.
ИСТОЧНИК KP.RU