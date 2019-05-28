2019-05-28T07:49:22+03:00
Общество

Работы по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» стартовали в Братске

Северная столица региона впервые участвует в этой программе
Дарья АМУРСКАЯ
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Фото: Пресс-служба администрации Братска.Фото: Пресс-служба администрации Братска.
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Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начался в Братске с ремонта участка улицы Подбельского в Центральном районе города.

В 2019 году северная столица Иркутской области впервые участвует в этом нацпроекте. На реализацию мероприятий программы из всех бюджетов всех уровней выделено более 143 млн рублей. Средства будут направлены на ремонт шести участков дорог общей протяженностью 6, 4 км. Общая площадь работ составит 88 тыс. кв.м.

- В соответствии с условиями контрактов все работы должны быть завершены не позже 15 октября. Но, надеемся что подрядчики, при благоприятных погодных условиях, выполнят их раньше, - отметил председатель комитета ЖКХ администрации Братска Роман Мельников. Также он подчеркнул, что контроль за ходом и качеством работ будет жестким. - Проект федеральный, контроль будет проводиться на всех уровнях с участием экспертов из области, администрации города, дорожной службы. В том числе, будут брать необходимые пробы для лабораторных исследований. В процессе обязательно будут участвовать представители общественности, - сказал Роман Мельников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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