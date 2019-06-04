2019-06-04T07:10:56+03:00
Происшествия

Украл букет роз и игрушку, чтобы помириться с любимой: жителя Иркутска осудили на 5 лет колонии

Ранее он уже был судим за «Разбой»
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Украл букет роз и игрушку, чтобы помириться с любимой: жителя Иркутска осудили на 5 лет колонии.Украл букет роз и игрушку, чтобы помириться с любимой: жителя Иркутска осудили на 5 лет колонии.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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Кировский районный суд Иркутска огласил приговор местному жителю, который ограбил цветочный магазин в центре города. Напомним, что осенью прошлого года 21-летний парень пришел в салон и попросил собрать ему букет из пяти желтых роз, а также выбрал большого плюшевого медведя. Якобы для того, чтобы разглядеть покупки поближе, он взял цветы и игрушку в руки и дал деру. Найти грабителя тогда помогли записи с камер видеонаблюдения.

- Оказалось, что ранее парень уже был судим по статье «Разбой», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – Кроме того, с апреля по ноябрь 2018 года он совершил еще 7 имущественных преступлений.

Суд, изучив все улики, приговорил иркутянина к 5 годам и 10 месяцам лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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