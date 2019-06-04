Служебная собака Ханна помогла найти заблудившегося в лесу иркутянина

СЕГОДНЯ 15:32 2019-06-04T15:41:37+03:00

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О пропаже 46-летнего жителя Иркутского района, полицейским сообщил его приятель. Мужчина рассказал, что друг еще 3 июня ушел в лес в районе Змеиной пади, в 40 километрах от Иркутска, и не вернулся. Вскоре, на поиски заблудившегося, вместе с полицейскими отправилась и служебная собака по кличке Ханна.

Несколько часов поисковики обследовали таежную местность, где мог находиться пропавший. И наконец, вечером, 4 июня, Ханна взяла след и вывела полицейских прямо на мужчину. Он оказался цел и невредим. Вскоре он вернется домой. Ну а Ханну наверняка ждет вкусный сюрприз за отлично проведенную работу.

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ИСТОЧНИК KP.RU