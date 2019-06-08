Иркутская область 8 июня занимает третье место по площади лесных пожаров в России
Борьба с лесными пожарами в Иркутской области продолжается. На утро 8 июня Приангарье находится на третьей строчке «рейтинга» авиалесоохраны по площади леса, объятого огнем.
- В Иркутской области 8 июня - девять пожаров на землях лесного фонда на площади 372 га, - сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана». - Всего же утром в России действовало 37 лесных пожаров на площади 5 119 га.
На первом месте сейчас Красноярский край, там 16 возгораний, горит лес на площади 3765 га. На втором — Амурская область и 795 га, объятых огнем.
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ИСТОЧНИК KP.RU