СЕГОДНЯ 10:21 2019-06-08T10:21:34+03:00

Иркутская область 8 июня занимает третье место по площади лесных пожаров в России Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Борьба с лесными пожарами в Иркутской области продолжается. На утро 8 июня Приангарье находится на третьей строчке «рейтинга» авиалесоохраны по площади леса, объятого огнем.

- В Иркутской области 8 июня - девять пожаров на землях лесного фонда на площади 372 га, - сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана». - Всего же утром в России действовало 37 лесных пожаров на площади 5 119 га.

На первом месте сейчас Красноярский край, там 16 возгораний, горит лес на площади 3765 га. На втором — Амурская область и 795 га, объятых огнем.

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ИСТОЧНИК KP.RU