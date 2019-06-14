СЕГОДНЯ 16:52 2019-06-14T16:52:35+03:00

Причал для парома на Ольхон откроется в ближайшее время. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.

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Отдохнуть на Ольхоне - отличный план на выходные. Причал, откуда будет курсировать паром на остров, планируют открыть в ближайшее время.

- По контракту срок окончания работ уже истек, - отметил первый заместитель губернатора - председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов. - Стройнадзор указал замечания, которые подрядчик должен устранить, а минстрой - жестко проконтролировать.

На причале обустроили пирс, очистные сооружения, канализацию, удобные проезды и площадки, установили фонари - словом, сделали его благоустроенным. На это выделили около 110 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU