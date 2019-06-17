СЕГОДНЯ 13:18 2019-06-17T13:18:41+03:00

Прокуратура заставила регионального оператора вывезти мусор из Ленинского района в Иркутске Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Возле четырех домов по улице Розы Люксембург и Баумана накопились горы мусора

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Жители домов №343, 379, 267 по улице Розы Люксембург и дома №264 по улице Баумана пожаловались в комитет по управлению Ленинским округом Иркутска. Причиной обращения стала куча мусора, которая скопилась из-за того, что региональный оператор не вывозил отходы вовремя.

- В адрес генерального директора организации вынесли представление об устранении нарушений, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

После чего фирма, к радости жителей четырех домов, расчистила захламленные контейнерные площадки и убрала скопившийся мусор.

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ИСТОЧНИК KP.RU