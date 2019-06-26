2019-06-26T05:44:52+03:00
Происшествия

Пожарная сигнализация сработала в ТРЦ «Карамель» в Иркутске

Персонал и посетителей эвакуировали
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Пожарная сигнализация сработала в ТРЦ «Карамель» в Иркутске. Фото: пресс-служба УФССП России по Иркутской области.Пожарная сигнализация сработала в ТРЦ «Карамель» в Иркутске. Фото: пресс-служба УФССП России по Иркутской области.
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В торгово-развлекательном комплексе «Карамель» вновь прозвучал сигнал пожарной тревоги. Посетителей и персонал ТРЦ эвакуировали. Однако ЧП не подтвердилось.

- К нам сигнал не поступал, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Возможно, что это профилактические работы.

Спустя несколько минут, все посетители и персонал комплекса вновь запустили в здание.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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