СЕГОДНЯ 05:44 2019-06-26T05:44:52+03:00

Пожарная сигнализация сработала в ТРЦ «Карамель» в Иркутске. Фото: пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

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В торгово-развлекательном комплексе «Карамель» вновь прозвучал сигнал пожарной тревоги. Посетителей и персонал ТРЦ эвакуировали. Однако ЧП не подтвердилось.

- К нам сигнал не поступал, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Возможно, что это профилактические работы.

Спустя несколько минут, все посетители и персонал комплекса вновь запустили в здание.

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ИСТОЧНИК KP.RU