Пожарная сигнализация сработала в ТРЦ «Карамель» в Иркутске
В торгово-развлекательном комплексе «Карамель» вновь прозвучал сигнал пожарной тревоги. Посетителей и персонал ТРЦ эвакуировали. Однако ЧП не подтвердилось.
- К нам сигнал не поступал, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Возможно, что это профилактические работы.
Спустя несколько минут, все посетители и персонал комплекса вновь запустили в здание.
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ИСТОЧНИК KP.RU