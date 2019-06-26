СЕГОДНЯ 06:03 2019-06-26T06:06:51+03:00

Убил из ревности и подался в бега: в Бурятии поймали мужчину, который три года скрывался от суда. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Он прятался в Москве и Новосибирске, но решил вернуться в Северобайкальск, чтобы навестить родителей

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Три года в бегах провел 43-летний житель Северобайкальска, пытаясь скрыться от суда. В декабре 2012 его задержали за убийство 24-летнего парня, к которому он приревновал свою возлюбленную. Следствие по этому делу длилось четыре года, и уже было передано в суд, однако мужчина, которого отпустили под подписку о невыезде, сбежал. На три года ему удалось затеряться на просторах страны. Переезжая с места на место, сибиряк успел пожить в Москве и Новосибирске. Все это время он нигде не работал, тратя сбережения, которые остались от бизнеса – небольшого мебельного магазина в Северобайкальске.

- В июне поступила информация, что мужчина вернулся в родной город, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Бурятии. – Он был задержан в доме своих родителей.

В ближайшее время, пойманный беглец все - таки предстанет перед судом. В МВД уточнили, что ревнивцу грозит до 15 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU