Наводнение в Иркутской области: Сергей Сокол с депутатами выехали с грузом гуманитарной помощи в Тулун

СЕГОДНЯ 08:16 2019-06-29T08:16:08+03:00

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Председатель областного парламента Сергей Сокол выехал в Тулун. А перед этим он провел с депутатами селекторное совещание с главами муниципалитетов Иркутской области. Спикер подчеркнул, что парламент готов в ближайшее время созвать внеочередную сессию, чтобы максимально быстро выделить бюджетные средства на восстановление пострадавших от наводнения поселков и городов.

Напомним, наиболее сложная ситуация 29 июня складывается в Тулуне, где под водой оказалось треть города. Людей эвакуировали и разместили во временных пунктах. Два человека – мужчина и мальчик, погибли. Тысячи людей остались без крыши над головой. В регионе объявлен режим ЧС. Прогноз неблагоприятный. Вода продолжает прибывать.

- Мы уже активно ведем сбор средств, а также гуманитарной помощи пострадавшим, - сообщил Сергей Сокол. - Часть груза в пути. Сейчас важно определить какая требуется помощь и в каких объемах — продукты питания, вода, вещи, техника.

Нудны средства на восстановление социальных объектов — школ, больниц, детских садов. Также вопрос выплат компенсаций пострадавшим и распределение гуманитарной помощи – на жестком контроле ЗС.

В Тулун парламентарии везут с собой гуманитарную помощь — продукты питания, воду, теплые вещи и одеяла. Уже собрано несколько тонн груза, в подтопленные территории сегодня отправили 2,5 тонны продуктов.

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ИСТОЧНИК KP.RU