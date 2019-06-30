Сергей Сокол: недопустимо, чтобы хлеб стоил 140 рублей за булку
Председатель областного парламента Сергей Сокол находится в Тулуне. По пути в город, который испытывает бедствие, он встретился с главами муниципалитетов. В Черемхово мэр Вадим Семенов оперативно помог в решении вопроса с хлебом. Удалось загрузить хлеб, который депутаты доставили в Тулун. Ранее жители пожаловались спикеру, что в некоторых районах города хлеб подорожал до 140 рублей за булку.
На круглосуточный режим работы переведены пекарни в Куйтунском районе, в Тулун отправлены полевые кухни, вода, продукты питания.
Мэр Зиминского района Наталья Никитина обсудила со спикером необходимость компенсировать людям погибший на огородах урожай, в том числе на участках, неоформленных документально, утраченные запасы в подпольях, скот.
- Я уже дал соответствующее поручение по поиску необходимых для этого правовых механизмов, - подчеркнул спикер. – Только стандартных решений в случае ЧС недостаточно. Будут проработаны дополнительные правовые механизмы помощи пострадавшим.
Депутаты также провели переговоры с руководством Тулунского угольного разреза, которое выразило готовность помочь в восстановлении территории. Ранее часть гуманитарного груза парламентарии загрузили в Иркутске в машины и доставили в Тулун.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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