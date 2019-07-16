В пострадавших от наводнения в Иркутской области школах появятся новые школьные автобусы

СЕГОДНЯ 07:32 2019-07-16T07:47:53+03:00

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В школах, которые расположены в подтопленных районах иркутской области, в скором времени появятся новые школьные автобусы. Информация об этом появилась на сайте ИА "Байкал24". Специализированный транспорт начнет свою работу в сентябре. Всего для школ, пострадавших от наводнения, приобретут 11 школьных автобусов. Закупка дополнительного транспорта поможет ученикам ездить в школы, расположенные в соседних поселках, в случае, если их учебные заведения не успеют восстановить к 1 сентября.

- В результате наводнения в Иркутской области затопленными оказались 18 школ и 14 детских садов, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - Большая часть из них расположена в Нижнеудинском и Тулунском районах.

Специальные комиссии продолжают исследовать все здания общеобразовательных учреждений и оценивать ущерб, который им нанес разгул стихии. После этого строители начнут их восстановление. Основная задача - подготовить все школы в подтопленных районах Приангарья к началу учебного года.

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ИСТОЧНИК KP.RU