2019-07-16T08:35:35+03:00
Общество

Последствия наводнения в Иркутской области: восстановление инфраструктуры в затопленных районах начнется 20 июля

Работы по устранению последствий наводнения в Иркутской области в первую очередь коснутся ремонта водозаборов и котельных
Анна ПОПОВА
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Последствия наводнения в Иркутской области: восстановление инфраструктуры в затопленных районах начнется 20 июляПоследствия наводнения в Иркутской области: восстановление инфраструктуры в затопленных районах начнется 20 июляФото: Николай ТЕКАЛОВ
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Работы по восстановлению коммунальной инфраструктуры в районах, пострадавших от наводнения в Иркутской области, начнутся с 20 июля. Информация об этом появилась на сайте ИА Irkutskmedia. В первую очередь специалисты будут ремонтировать поврежденные в результате затопления водозаборы и котельные.

- Сейчас мы работаем над подбором компании, которая займется восстановительными работами, - сообщили в пресс-службе Министерства строительства РФ.

Самые масштабные восстановительные работы специалистам предстоит провести в Нижнеудинском и Тулунском районах. Там наводнение полностью разрушило водозаборы, на которых установлено техническое водоснабжение. В Нижнеудинском районе коммунальную постройку планируют перенести на территорию военной части, чтобы подключить к системе водоочистки и водоподготовки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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