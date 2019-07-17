2019-07-17T09:38:59+03:00
Происшествия

Последствия наводнения в Иркутской области: в Тулуне продолжается откачка воды с затопленных территорий

Также в городе продолжают расчищать дороги и разбирать аварийные дома
Анна ПОПОВА
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Последствия наводнения в Иркутской области: в Тулуне продолжается откачка воды с затопленных территорийПоследствия наводнения в Иркутской области: в Тулуне продолжается откачка воды с затопленных территорийФото: ГУ МЧС по Иркутской области
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В Иркутской области продолжаются работы по ликвидации последствий масштабного наводнения. Например, 16 июля в Тулуне рабочие откачали более 30 тысяч кубометров воды с затопленных территорий. Информация об этом появилась на сайте ИА Irkutskmedia. Также три рабочие группы, которые занимаются очисткой города, вывезли из него более 22 тысяч кубометров мусора.

- Также за минувшие сутки в Тулуне уже разобрали 4 аварийных дома, пострадавших от наводнения и расчистили 150 метров дороги, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

На данный момент в Тулуне остаются подтопленными еще 46 жилых домов. В ближайшее время рабочие начнут восстановительные работы еще на 20 улицах города. Также ведутся работы по восстановлению дорожного полотна, дезинфекции территории и утилизации погибших в результате наводнения животных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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