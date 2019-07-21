В бурятском поселке Эрхирик из-за ливня подтопило 30 домов и земельных участков

СЕГОДНЯ 04:37 2019-07-21T04:37:56+03:00

Из-за ливня в бурятском поселке Эрхирик подтопило 30 домов и земельных участков. Фото: страница в Facebook пресс-секретаря главы Республики Бурятия Алексея Фишева.

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От паводков этим летом страдают не только населенные пункты Иркутской области. В Бурятии из-за сильного ливня подтопило поселок Эрхирик. Конкретно, вода пришла в 30 домов и приусадебных участков.

- По предварительным данным затопило подвалы и подполье. Вода поднялась в пределах 10-15 см выше уровня пола жилых домов, - сообщает на своей странице в Facebook пресс-секретарь главы Республики Бурятия Алексей Фишев. - По поручению главы Бурятии в поселок Эрхирик выехал и.о. главы Заиграевского района. На месте работает оперативная группа МЧС. Алексею Цыденову в режиме реального времени сообщают о ситуации с подтоплением поселка. Принимаются все возможные меры.

Ночью уровень воды стал постепенно снижаться. Тем не менее, утром 21 июля в поселке введен режим ЧС. Туда направили тяжелую технику.

- Будет прокопана канава, чтобы вода ушла с участков, будут обследованы все жилые строения, а также септики в каждом подворье, - комментирует заместитель председателя правительства Бурятии Петр Мордовский. - Думаю, что будет проведена очистка территории и просушка жилых домов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/721415" frameborder="0"></iframe> В бурятском поселке Эрхирик будут ликвидировать последствия паводка..Видео: страница в Facebook пресс-секретаря главы Республики Бурятия Алексея Фишева.

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ИСТОЧНИК KP.RU