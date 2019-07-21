СЕГОДНЯ 08:06 2019-07-21T08:06:25+03:00

В Сибири официантки вагона-ресторана украли банковскую карту у пассажира поезда и сняли 90 тысяч рублей Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

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Этой зимой пассажир поезда «Нерюнгри – Москва» стал жертвой воровок, покушав в вагоне-ресторане. Пока он расплачивался за ужин, две официантки подглядели пин-код его банковской карточки. Потом женщины незаметно стащили карточку у мужчины и на крупных станциях снимали оттуда деньги. Поживились большой суммой - 90 тысяч рублей.

На станции Лена, что в Усть-Куте, пассажир заметил пропажу и пошел в полицию.

- Было возбуждено уголовное дело по статье "тайное хищение чужого имущества, совершенное с банковского счета", - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. - Усть-Кутский городской суд признал официанток виновными в краже и назначил им наказание - один год и полтора года условно.

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ИСТОЧНИК KP.RU