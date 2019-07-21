СЕГОДНЯ 10:51 2019-07-21T10:51:42+03:00

ДТП в Бурятии: иномарка утонула в Байкале, водитель погиб Фото: ГУ МЧС по Бурятии

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Летели на большой скорости и попали в аварию. В местности «Большой Ковш» Кабанского района Бурятии накануне вечером случилось ДТП. Водитель за рулем автомобиля "Тойота" не справился с управлением, и машина слетела с проселочной дороги прямиком в искусственный залив Байкала. В считанные секунды иномарка ушла под воду. Женщине удалось чудом выбраться из салона и спастись. Увы, водитель погиб.

- Водолазы обследовали место происшествия. На глубине пяти метров обнаружили тело мужчины рядом с машиной, затем подняли, – сообщил старший группы, спасатель 1 класса Посольского поисково-спасательного подразделения БПСО МЧС России Сергей Воронцов.

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ИСТОЧНИК KP.RU