ДТП в Бурятии: иномарка утонула в Байкале, водитель погиб
Летели на большой скорости и попали в аварию. В местности «Большой Ковш» Кабанского района Бурятии накануне вечером случилось ДТП. Водитель за рулем автомобиля "Тойота" не справился с управлением, и машина слетела с проселочной дороги прямиком в искусственный залив Байкала. В считанные секунды иномарка ушла под воду. Женщине удалось чудом выбраться из салона и спастись. Увы, водитель погиб.
- Водолазы обследовали место происшествия. На глубине пяти метров обнаружили тело мужчины рядом с машиной, затем подняли, – сообщил старший группы, спасатель 1 класса Посольского поисково-спасательного подразделения БПСО МЧС России Сергей Воронцов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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