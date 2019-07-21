СЕГОДНЯ 12:39 2019-07-21T12:40:37+03:00

Наводнение в Иркутской области: власти выкупят санаторий в Саянске для размещения пострадавших от паводка. Фото: ФКУ Упрдор "Прибайкалье".

После наводнения в Иркутской области в общежитиях проживают 350 сибиряков, и еще 500 мест для долговременного размещения выделят дополнительно

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Получить новое жилье - самое важное для тех, кто лишился в катастрофическом наводнении в Иркутской области крыши над головой. Напомним, с 25 по 30 июня большая вода захлестнула несколько районов, больше всего пострадал Тулун. Около 11 тысяч домов пострадали от паводка, из них примерно треть уже не подлежит восстановлению.

Сейчас в пяти пунктах долговременного размещения в Иркутской области находится 350 человек. Но власти обеспечат еще, как минимум, 500 мест. Возможно, те, кто пока живет у родных, решат переселиться.

- К первому августа мы выкупаем места в санатории в Саянске, там можно будет разместить примерно 200 человек, решаем вопрос с ремонтом общежития в Нижнеудинске, еще 200 мест есть в санатории «Байкальское Взморье», - сказал губернатор региона Сергей Левченко.

Первые шесть семей уже получили сертификаты на новое жилье. Сибиряки выберут, где им поселиться - в тех же городах (Нижнеудинске, Тулуне) или в других населенных пунктах Иркутской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU