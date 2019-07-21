СЕГОДНЯ 14:33 2019-07-21T15:08:39+03:00

Наводнение в Иркутской области: в пострадавших от паводка районах завершилась вакцинация Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Вспышек заболеваний после наводнения в Иркутской области не зарегистрировано

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Наводнение в Иркутской области, принесшее столько бед сибирякам, позади. Напомним, около 11 тысяч домов в нескольких районах были залиты водой с 25 по 30 июня. На сегодня подтоплены всего 16 домов и огородов в Тулуне. Полным ходом идет ликвидация последствий разрушительного паводка. Одна из важнейших задач была - не допустить эпидемии. Сибирякам из пострадавших районов массово ставили прививки.

- Фагирование и иммунизация населения, находящегося в зоне подтопления, уже завершены, - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. - Привито против вирусного гепатита А – 47,5 тысяч человек, против брюшного тифа – 2 тысячи , против дизентерии Зонне – 3,4 тысячи, охвачено фагированием - 17,3 тысячи человек.

Специалисты говорят, что ситуация стабильная, всплесков инфекционной заболеваемости нет. Продолжается дезинфекция водопроводов, предприятий пищевой промышленности, медицинских организаций, частных домов. Под чутким контролем чистота питьевой воды. В общежитиях, санаториях каждый день исследуют качество продуктов и воды.

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ИСТОЧНИК KP.RU