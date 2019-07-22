Наводнение в Иркутской области: полиция помогает пострадавшим сибирякам восстанавливать документы

СЕГОДНЯ 06:07 2019-07-22T06:44:14+03:00

Тем, кто не успел спасти паспорта, водительские удостоверения и другие документы во время наводнения в Иркутской области, бесплатно выдадут новые

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Спасаясь от сильнейшего наводнения в Иркутской области, сибиряки не успевали забрать даже самое ценное - документы. Теперь полицейские помогают быстро восстановить им паспорта, водительские права, паспорта транспорта и так далее, - сообщает ИА "Байкал Инфо" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.

- Пострадавшие жители Нижнеудинского, Тулунского, Зиминского, Тайшетского, а также Черемховского районов обслуживаются в приоритетном порядке, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. - Привлекаются дополнительно силы подразделений по вопросам миграции и ГИБДД.

Потерянные документы восстановить можно бесплатно. Для этого нужно обратиться в отделы полиции в Тулуне, Нижнеудинске, Чунском, Зиме и Тайшете.

За консультацией обращайтесь в ГУ МВД России по Иркутской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU