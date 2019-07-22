2019-07-22T06:46:40+03:00
Общество

Наводнение в Иркутской области: пострадавшим жителям подтопленных районов выплатили более 17 миллионов рублей

Государственную поддержку получили те, кому был нанесен легкий, средний тли тяжкий вред здоровью
Анна ПОПОВА
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Наводнение в Иркутской области: пострадавшим жителям подтопленных районов выплатили более 17 миллионов рублейНаводнение в Иркутской области: пострадавшим жителям подтопленных районов выплатили более 17 миллионов рублейФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Жителям районов, пострадавших от наводнения в Иркутской области, выплатили дополнительную материальную помощь, - сообщает ИА Irkutskmedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Иркутской области. Помимо единовременных компенсаций, которые выплачиваются тем, чьи дома были повреждены или уничтожены, дополнительные выплаты получат и те, кому в результате потопа был причинен легкий, средний или тяжкий вред здоровью.

- На данный момент финансовую поддержку получили уже более 70 граждан, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Сумма материальной помощи будет варьироваться в зависимости от степени вреда здоровью. Пострадавшим уже выплатили компенсации на общую сумму более 17 миллионов рублей. Полицейские, сотрудники органов местного самоуправления и медики продолжают составлять списки тех, кто серьезно пострадал в результате наводнения в Иркутской области и выдавать им необходимые пособия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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