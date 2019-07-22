Наводнение в Иркутской области: полицейские восстановили документы всем обратившимся жителям подтопленных районов

СЕГОДНЯ 08:28 2019-07-22T08:28:10+03:00

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С момента начала ликвидации последствий наводнения в Иркутской области сотрудники полиции выдали документы всем, кто утратил их в результате паводка. Те, люди, чьи паспорта и водительские права утонули вместе с их домами, должны были обратиться в отдел полиции и написать заявление об утере удостоверений. прием граждан велся круглосуточно, а документы выдавались в 9 специализированных пунктах. Чтобы доставить паспорта в отдаленные районы, полицейские добирались туда на вертолетах и моторных лодках.

- На данный момент мы выдали паспорта всем обратившимся жителям подтопленных районов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Это 1005 паспортов, 62 водительских удостоверений и 50 паспортов транспортных средств.

Если вы утратили свои документы в результате наводнения в Иркутской области и еще не успели обратиться в полицию, то самое время это сделать. Заявления об утере паспортов, водительских прав и ПТС принимают во всех отделах полиции в районах, пострадавших от паводка. Кстати, пошлину за восстановление удостоверений при их потере в результате потопа платить не нужно.

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ИСТОЧНИК KP.RU