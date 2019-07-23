СЕГОДНЯ 14:35 2019-07-23T14:35:07+03:00

Перекрытие улицы Рабочей в Иркутске: проезд частично ограничат с 24 июля до 15 августа Фото: Анастасия ЖУКОВА

В районе Ушаковского рынка нельзя будет проехать из-за ремонта на электросетях

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Внимание, автомобилисты! На улице Рабочей в Иркутске 24 июля повесят знак кирпич. Конкретно - в районе Ушаковского рынка. Так что проехать там будет нельзя. Почему? Там проведут аварийный ремонт электросетей.

Кроме того, с 24 июля до 9 августа перекроют улицу Некрасова от Кооперативного переулка до улицы Пролетарской.

- На улице будут ремонтировать теплосети, готовясь к реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Но это еще не все. До 10 августа запрещено движение по улице Литвинова от улицы Дзержинского до Тимирязева. Рабочие будут строить в этом месте новый теплопровод. Аварийные части водопроводных сетей срочно отремонтируют.

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ИСТОЧНИК KP.RU