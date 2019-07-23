2019-07-23T14:35:07+03:00
Авто

Перекрытие улицы Рабочей в Иркутске: проезд частично ограничат с 24 июля до 15 августа

В районе Ушаковского рынка нельзя будет проехать из-за ремонта на электросетях
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
Перекрытие улицы Рабочей в Иркутске: проезд частично ограничат с 24 июля до 15 августаПерекрытие улицы Рабочей в Иркутске: проезд частично ограничат с 24 июля до 15 августаФото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

Внимание, автомобилисты! На улице Рабочей в Иркутске 24 июля повесят знак кирпич. Конкретно - в районе Ушаковского рынка. Так что проехать там будет нельзя. Почему? Там проведут аварийный ремонт электросетей.

Кроме того, с 24 июля до 9 августа перекроют улицу Некрасова от Кооперативного переулка до улицы Пролетарской.

- На улице будут ремонтировать теплосети, готовясь к реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Но это еще не все. До 10 августа запрещено движение по улице Литвинова от улицы Дзержинского до Тимирязева. Рабочие будут строить в этом месте новый теплопровод. Аварийные части водопроводных сетей срочно отремонтируют.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Дети МЧС": спасатели "усыновили" котят и крольчиху из Тулуна, которые после наводнения ютились в завалах

Один пушистый комочек теперь будет жить в Иркутске, трое – в Красноярске (подробности)

Наводнение в Иркутской области: в Тулуне остаются подтопленными 7 жилых домов

На данный момент в городе расчистили 364 улицы и вывезли 295 тысяч кубометров мусора (подробности)

Мама 6-летнего мальчика, который поговорил с Путиным в Тулуне: «Матвей никого не боится и не стесняется»

В тулунской школе-интернате № 28 Владимиру Путину одним из первых задал вопрос шестилетний Матвей Сафронов (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Подписан указ о компенсациях за утрату сельскохозяйственных построек в результате наводнения в Иркутской области
В Братске развивают садоводческие товарищества
В 2020 году в Иркутске появится памятник жертвам политических репрессий
Наводнение в Иркутской области: в Тулуне остаются подтопленными 7 жилых домов
Сергей Левченко в Нижнеудинске: Особое внимание восстановлению объектов социальной инфраструктуры
Огромным черемуховым пирогом угостят гостей на закрытии фестиваля в Черемхове
Меры по развитию несырьевого экспорта обсудят на Байкальском международном форуме партнеров
Пожар на улице Горная в Иркутске: горит деревянный дом
Сергей Сокол станет гостем "Картины недели" на радио "Комсомольская правда" 26 июля
На одном из рынков Иркутска полицейские задержали 24 нелегальных мигранта
Директор одной из иркутских компаний, который похитил более 40 миллионов рублей из бюджета, получил 7 лет тюрьмы
25-летний вахтовик пропал 5 июля в тайге под Нижнеудинском
Полицейские задержали банду, которая занималась незаконной банковской деятельностью в Иркутске
Не уступил дорогу: поезд и тягач столкнулись на железнодорожном переезде в Иркутске
У нас прибавление: за месяц в иркутском зоосаде появилось около 30 детенышей различных животных
"Сэкономил" на гостинице в свою пользу: за обман предприятия командированному выписали штраф
Мемориал "Вечный огонь" благоустроят в Иркутске
Депутат из Бурятии отправится в колонию на 9,5 лет за незаконную рубку леса
Сергей Левченко: Каждый, кто обратился за помощью, ее получит
Повышение уровня воды в реках Иркутской области ожидается 23 и 24 июля
Смертельное ДТП под Качугом: полицейские завели уголовное дело на водителя скорой помощи
Сергей Серебренников: Братск готов предоставить работу для 250 пострадавших в наводнении
За минувшие выходные в Иркутской области инспекторы ГИМС поймали пятерых пьяных судоводителей