Временную защиту от дождя монтируют на сгоревшей крыше дома на улице Култукская в Иркутске

СЕГОДНЯ 10:21 2019-07-29T10:25:07+03:00

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На крыше дома №9б на улице Култукская в Иркутске, который 27 июня этого года пострадал от пожара, начали монтировать временную защиту от попадания дождя, который идет в городе уже третий день. Напомним, из-за пожара кровля была повреждена практически полностью, также как и верхние этажи.

- Сейчас ремонт делают специалисты управляющей компании, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Подрядчик, который в начале августа начнет восстановление крыши, уже определен. Этот дом уже находится в программе по капремонту в 2034-2036 годы, но из–за пожара удалось внести в программу изменения и приступить к ремонтным работам уже в августе 2019-го.

Из-за того, что кровля еще не готова, а дожди продолжают идт, одну из многодетных семей дма на култукской пришлось временно переселить. Их разместили в благотворительном фонде «Оберег», где их обеспечили питанием.

ИСТОЧНИК KP.RU