350 кв.м в огне: горит крыша здания на Култукской в Иркутске

СЕГОДНЯ 04:13 2019-06-27T04:13:20+03:00

350 кв.м в огне: горит крыша здания на на Култукской в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

О пострадавших пока не сообщается

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Сейчас, утром 27 июня, горит крыша здания на улице Култукской. Сообщение о пожаре в МЧС поступило в 8.12. Огонь вспыхнул в кафе на первом этаже здания. Однако, быстро распространился за пределы общепита.

- Пожар по вентиляции вышел на кровлю, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Иркутской области. - Площадь возгорания 350 кв.метров. На тушение привлекается специальная техника для подачи огнетушащих веществ на высоту.

Борются с огнем 35 спасателей. Сообщений о пострадавших на данный момент нет.

dtp38rus 350 кв.м в огне: горит крыша здания на на Култукской в Иркутске

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ИСТОЧНИК KP.RU