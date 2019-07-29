2019-07-29T13:49:32+03:00
Происшествия

Отключение электроэнергии в Иркутской области: из-за дождей 4,4 тысячи сибиряков остаются без света

Любовь АРБАТСКАЯ
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Отключение электроэнергии в Иркутской области: из-за дождей 4,4 тысячи сибиряков остаются без света. Фото: "Инцидент Иркутск".Отключение электроэнергии в Иркутской области: из-за дождей 4,4 тысячи сибиряков остаются без света. Фото: "Инцидент Иркутск".
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Из-за сильных дождей в Иркутской области перебои со светом. Как сообщается в сводке Министерства энергетики РФ, 29 июля отключение электроэнергии затронуло Тулунский и Шелеховский районы, конкретно, 4202 человек в трех селах - Баракшин, Уйгат, Большой Луг. Также света нет у 222 сибиряков в Тулуне и Евдокимово. Всего без электричества около 4,4 тысяч жителей региона.

Кроме того, в Тулуне отключены пять котельных и две КНС. Ведутся аварийно-восстановительные работы.

- Перебои электроэнергии были в поселке Баклаши Шелеховского района, в поселке Молодежный под Иркутском, в садоводствах на Байкальском тракте, в Иркутске, а также Братском и Усольском районах, - добавляет пресс-служба "Иркутскэнерго" в соцсетях.

Специалисты осматривают подстанции и сети, по возможности включают свет. Где-то электричество ограничивают специально, чтобы никого не ударило током.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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