СЕГОДНЯ 06:21 2019-07-29T06:21:38+03:00

Отключение электроэнергии под Иркутском и Шелеховом: перебои со светом происходят из-за дождя и разлива рек Фото: Мария ЛЕНЦ

Отключение электроэнергии под Иркутском в поселке Молодежном беспокоило местных жителей 28 и 29 июля

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Из-за непогоды в Иркутском и Шелеховском районах - перебои со светом. Так, накануне отключение электроэнергии под Иркутском затронуло поселок Молодежный. Оказалось, что сильный ветер повалил дерево на воздушную линию. Без света остались жители не только поселка Молодежный, но и сотрудники торгового центра "Новая дача" и те, кто находится в садоводстве до 15 километра Байкальского тракта. Как рассказывают местные жители, электричество там появилось только к вечеру. А утром 29 июля снова отключилось!

- Вновь отсутствовала электроэнергия на Байкальском тракте от поселка Молодежный до 15 километра, - сообщает пресс-служба ООО "Иркутскэнергосбыт" в соцсетях. - Бригады "Южных электрических сетей" были направлены на ПС Березовая. Электроснабжение восстановили в 10:32.

А еще ночью свет ограничили в поселке Большой Луг. Дело в том, что разлилась река Олха, подтопило объекты электросетевого хозяйства. Чтобы никого не ударило током, отключили свет в районе между переулком Широкий и улицей Гаражная. Там около 1500 домов, где живет около четырех тысяч человек.

Жителей районов, которые может подтопить, предупреждают, что электричество могут отключать.

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ИСТОЧНИК KP.RU