Женщина попала под электричку в Иркутской области
Женщина попала под электропоезд недалеко от Иркутска. ЧП произошло на станции Турбаза. Видео с места происшествия опубликовали в паблике «ДТП-38». На кадрах видно, что пострадавшую поднимают с рельсов очевидцы. Она жива, но получила различные травмы. О их тяжести говорить пока рано, состояние пациентки оценят врачи. Четверо мужчин заносят женщину заносят в вагон – вероятно, скорая встретит состав на ближайшей станции.
Пользователи уже оставили к видео больше десяти комментариев. Очевидцы пишут, что женщина переходила пути и не заметила электропоезд. В произошедшем предстоит разобраться правоохранительным органам.
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ИСТОЧНИК KP.RU