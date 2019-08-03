2019-08-03T12:34:23+03:00
Происшествия

Арестован водитель автобуса, который устроил смертельное ДТП на плотине в Иркутске

Водитель автобуса №99, который врезался в КИА будет находиться под стражей как минимумдо 1 октября [фото, видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Арестован водитель автобуса, который устроил смертельное ДТП на плотине в Иркутске. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Арестован водитель автобуса, который устроил смертельное ДТП на плотине в Иркутске. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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В Иркутске арестовали 57-летнего водителя автобуса №99, который ранним утром, 1 августа устроил крупное ДТП на плотине. Напомним, двигаясь в сторону Свердловского района, он выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с КИА Соул, за рулем которой была 31-летняя женщина. От полученных травм она скончалась на месте. В салоне автобуса погибла 26-летняя пассажирка, еще 9 человек пострадали.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Под стражей водитель будет находиться как минимум до 1 октября. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Кстати, накануне следователи задержали и директора фирмы, которой принадлежал злополучный автобус. Решается вопрос о заключении его под стражу. Из офиса фирмы изъяли документацию по организации пассажирских перевозок, в том числе, документы по предрейсовым техническим осмотрам того самого автобуса, и медицинскому освидетельствованию водителя

Полицейские тем временем, продолжают искать возможных свидетелей и очевидцев аварии. Помощь в расследовании могут оказать водители, которые проезжали мимо в момент столкновения автобуса и легковушки. Возможно, ваш видеорегистратор зафиксировал удар. К слову, один из возможных свидетелей попал в объектив фотокамеры. Это водитель внедорожника. Его просят обратиться в отдел полиции.

Пока проводится расследование, в Иркутске прошли похороны одной из погибших женщин. Напомним, у иркутянки, которая находилась за рулем КИА остался 4-летний сын.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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