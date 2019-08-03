2019-08-03T08:38:16+03:00
Происшествия

13 лет прожил в тайге: в Забайкалье арестовали убийцу, который прятался в лесу после нападения на двух женщин

46-летний мужчина был в федеральном розыске с 2006 года
Любовь АРБАТСКАЯ
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В Забайкалье арестовали убийцу, который 13 лет скрывался в лесуВ Забайкалье арестовали убийцу, который 13 лет скрывался в лесуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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22 июня 2006 года городок Могоча, что в Забайкальском районе, потрясло жестокое убийство. Местный житель изрядно напился, а потом напал на двух женщин с ножом. Говорят, между ними были какие-то разногласия. Одной из них он со всей силы вонзил лезвие в тело. Крики, кровь... Женщина умерла сразу. А вот вторая сумела убежать.

Протрезрев, забайкалец осознал, что натворил. И сбежал...в лес! Облюбовал местечко в 12 километрах от родного поселка Ксеньевская в Могочинском районе. До прихода холодов построил себе зимовье, там и зажил. Тем временем, его объявили в федеральный розыск. Время шло, но убийцу так и не находили. Целых 13 лет он прожил в лесу. Можно сказать, сам себя наказал, приговорив к одинокой жизни отшельника. Но от закона ему все-таки уйти не удалось.

- Сотрудники полиции, наконец, нашли и задержали 46-летнего мужчину, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края. - Суд заключил обвиняемого в убийстве под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в Иркутской области недавно случилась похожая история. Во время катастрофического паводка в Тулуне "всплыла" криминальная история 24-летней давности. Как? Очень просто. После разгула стихии 72-летнему леснику понадобилась помощь врачей. Выяснилось, что у него нет документов. Ну, мало ли, потерял во время паводка. Стали восстанавливать паспорт, и вот тут-то узнали, что старик много лет в федеральном розыске за покушение на двойное убийство!

Оказывается, в 1995 году он в порыве злости ранил ножом бывшую возлюбленную и ее шестилетнюю дочку. Решил, что убил их, и сбежал в Иркутскую область. Прятался в глухой тайге, промышлял охотой. Надеялся, что его тайну никогда не раскроют. Не вышло. Теперь старика отправили обратно в родную Кемеровскую область, где заключили под стражу. Вероятно, ему грозит тюрьма.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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