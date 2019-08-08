2019-08-08T06:40:20+03:00
Происшествия

Жительница Братска продавала холодильник, но сама лишилась 37 тысяч рублей

Пошла к банкомату и под диктовку аферистов перевела свои сбережения
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Жительница Братска продавала холодильник, но сама лишилась 37 тысяч рублей.Жительница Братска продавала холодильник, но сама лишилась 37 тысяч рублей.Фото: Анастасия Осипова
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Хотела продать холодильник, и выставила объявление о его продаже в интернете. Но вместо получения оплаты перевела мошенникам 37 тысяч рублей.

- 60-летняя жительница города Вихоревки обратилась в полицию и рассказала, что у нее похитили деньги с банковской карточки, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - При опросе женщины мы узнали, что она недавно разместила на популярной интернет-ярмарке объявление о продаже холодильника.

Позвонила потенциальная покупательница бытовой техники и сообщила, что готова без осмотра товара совершить покупку. Оплатить она хотела переводом на карту. Только для этого попросила женщину сходить до банкомата. Продавец сделала все, как диктовала аферистка.

Но, оказалось, что женщина по указаниям мошенницы подключила услугу по переводу денег к чужому телефону. После этого преступники похитили с ее счета все сбережения.

Полиция выяснила, что сим-карты, которые используют преступники, обслуживают в Челябинской области. Аферистов разыскивают.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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