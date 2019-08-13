2019-08-13T14:24:58+03:00
Происшествия

Аферисты продолжают обманывать: братчанин потерял 50 тысяч рублей

Мошенники заставляют переживать за свои сбережения, поэтому люди так легко попадаются на все манипуляции
Алла КАКОУРОВА
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Аферисты продолжают обманывать: братчанин потерял 50 тысяч рублей.Аферисты продолжают обманывать: братчанин потерял 50 тысяч рублей.Фото: Татьяна Коркина
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Мошенничества "по телефону" продолжаются. Практически ежедневно становится известно о новых случаях разнообразных афер с использованием гаджетов. пластиковых карт и мобильного банка. Новая жертва обмана - тренер спортивной школы, 52-летний братчанин. С его банковской карточки мошенники украли 50 тысяч рублей, а это полторы его зарплаты.

- Вечером позвонили от «службы безопасности банка» и напугали, что с карты путаются снять деньги, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - И чтобы этого не произошло, нужно назвать данные карты.

Мужчина не почувствовал подвоха, ведь он волновался за свои сбережения. Поэтому, без раздумий назвал все секретные цифры. После этого начали приходить сообщения с паролем, и лжесотрудник банка попросил озвучить их тоже. Таким образом, мужчина потерял сумму в 50 тысяч рублей.

Эти мошенники тоже с Москвы. Возможно, это одни и те же преступники, которые звонят и говорят, что деньги в опасности и их нужно либо перевести на специальный «защищенный» счет, либо подойти к банкомату и под диктовку перевести деньги аферистам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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