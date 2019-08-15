2019-08-15T09:39:14+03:00
Происшествия

Обворовали пенсионера: грабителей из Черемхова поймали по горячим следам

Они напали на мужчину и отобрали куртку с деньгами и мобильным телефоном
Алла КАКОУРОВА
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Обворовали пенсионера: грабителей из Черемхова поймали по горячим следам.Обворовали пенсионера: грабителей из Черемхова поймали по горячим следам.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Пенсионер снял деньги со счета в банке, а по пути домой к нему подошли двое. Они напали и отобрали у пожилого человека куртку, а вместе с ней - все денежные средства и мобильный телефон. Сразу после случившегося 61-летний житель Черемхово сразу пошел в полицию и написал заявление об ограблении.

- По горячим следам полицейские нашли и задержали нападавших, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Преступниками оказались мужчина 38 лет и женщина 39. Они местные жители и уже имели судимость.

По этому событию заведено уголовное дело за грабеж. За такое преступление грозит до семи лет лишения свободы. Мужчину заключили под стражу до суда, а его спутница под подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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