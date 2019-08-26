СЕГОДНЯ 10:35 2019-08-26T10:35:13+03:00

Тойота Клюгер перевернулась, наехав на бордюр в Черемхове: водитель погиб. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

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ДТП практически на ровном месте произошло на улице Декабрьских Событий в Черемхове. 29-летний водитель внедорожника Тойота Клюгер, превысил скорость, не справился с управлением, и наехал на бордюр, после чего его машина перевернулась.

- От полученных травм находившийся за рулем мужчина, который не был пристегнут ремнем безопасности, скончался на месте, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Двоим пассажирам, находившимся в салоне Тойоты и пристегнутыми ремнями безопасности, медицинская помощь не потребовалась.

Стали известны новые подробности и смертельного ДТП, которое в ночь на 25 августа произошло на улице Речников, в Усть-Куте. Там, водитель Тойоты Калдины, при повороте налево на улицу Халтурина не уступил дорогу Фольцвагену Амарок. Пикап врезался в легковушку, 44-летний владелец которой погиб на месте. Полицейские выяснили, что водитель Фольцвагена сел за руль пьяным.

Ну в Боханском районе ночью 25 августа пострадал 17-летний водитель мопеда. Он ехал по улице 40 лет Победы села Олонки, не справился с управлением и упав, получил различные травмы.

Полицейские Иркутской области дают неутешительную статистику. За прошедшие выходные, в нашем регионе произошло 19 аварий, в которых погибли два человека, еще 25 получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU