Трамвай застрял в иле посреди улицы в Улан-Удэ

СЕГОДНЯ 03:57 2019-08-27T03:57:56+03:00

Из-за сильного дождя проезжая часть и рельсы превратились в месиво из ила и грязи

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Почти два часа понадобилось аварийным бригадам, чтобы восстановить движение трамваев в районе улицы Сенчихина в Улан-Удэ. Из-за проливного дождя по улице потоками стекали грязь и песок, в которых в конце концов и застрял один из вагонов, а затем и автомобиль ремонтников, приехавших к нему на помощь.

Инцидент случился в 18:29 в субботу, 24 августа. Движение трамваев на проблемном участке было временно закрыто, вагоны пошли "в обход". А работники аварийной службы в экстренном порядке расчищали проезд, пока жители окрестных домов снимали происходящее на камеры мобильных телефонов. Позже запись появилась в одном из городских пабликов.

К счастью, восстановить движение удалось достаточно быстро. Уже в 20:10 трамваи снова поехали по привычному маршруту, сообщается в оперативной сводке по городу Улан-Удэ.

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ИСТОЧНИК KP.RU